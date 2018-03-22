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Савченко ушла из Рады
22.03.2018 11:19
Савченко ушла из Рады
Ранее регламентный комитет поддержал снятие неприкосновенности и задержания нардепа
Депутат Надежда Савченко забрала свои вещи из своего рабочего стола и пошла из помещения Верховной Рады.
Савченко ушла из Рады Фото: УНІАН

Нардеп вышла из центральных вход, сообщает корреспондент LB.ua .

Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законным снятие с нее неприкосновенности , ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат  Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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