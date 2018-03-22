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Минобороны РФ предлагает россиянам выбрать один из трех вариантов названия для нового оружия
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22.03.2018 11:25
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Новейшую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой в министерстве
обороны РФ предлагают назвать "Буревестник", "Сюрприз" или
"Пальмира". О новой ракете рассказал Путин Скриншот: Минобороны
России / YouTube Предлагается три варианта названия: "Буревестник",
"Сюрприз", "Пальмира".Пользователи голосуют за все варианты
примерно одинаково. По состоянию на 11.00 по киевскому времени
лидирует "Буревестник" – 34,4%.Помимо ракеты, минобороны РФ
предлагает выбрать варианты названий для боевого лазерного
комплекса ("Блик", "Василиск", "Пересвет") и беспилотного
подводного аппарата с ядерной энергетической установкой ("Аврора",
"Посейдон", "Прибой").1 марта 2018 года во время обращения к
Федеральному собранию Путин рассказал о разработке крылатой ракеты
с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью
полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на
полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина
показали видео с пробными запусками ракет и анимационные
ролики с моделированием поражения условных целей.
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