Новейшую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой в министерстве обороны РФ предлагают назвать "Буревестник", "Сюрприз" или "Пальмира". О новой ракете рассказал Путин Скриншот: Минобороны России / YouTube Предлагается три варианта названия: "Буревестник", "Сюрприз", "Пальмира".Пользователи голосуют за все варианты примерно одинаково. По состоянию на 11.00 по киевскому времени лидирует "Буревестник" – 34,4%.Помимо ракеты, минобороны РФ предлагает выбрать варианты названий для боевого лазерного комплекса ("Блик", "Василиск", "Пересвет") и беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой ("Аврора", "Посейдон", "Прибой").1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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