Курс Bitcoin 22 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению со средой добавил менее 1%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 22 марта, в четверг, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8987.00 BTС/USD (+0.19%)

Американская биржа Bitfinex 8990.00 BTС/USD (+0.42%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со средой (8969.67 BTС/USD) вырос на 0.19 %. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 21 320 226 долларов на 2380 биткоинов.

Читайте: Курс биткоина 21 марта прыгнул вверх

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира