|В России журналисты начали бойкотировать Госдуму из-за дела о домогательствах депутатов
|22.03.2018 11:27
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Холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистовНесколько российских СМИ отзывают своих журналистов из Госдумы в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.
Фото:Lragir.am
Об этом сообщает " Медуза ".
Как написал в своем телеграмм-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, радиостанция выразила солидарность журналисткам, "ставших жертвами домогательств в Госдуме", а также редакциям всех СМИ, также объявили о прекращении работы в российском парламенте. Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, "по сути оправдала такую практику в высшем законодательном органе страны".
21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по депутатской этике, на котором парламентарии выступили корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук, обвинявших Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил "нарушение поведенческих норм".
После оглашения решения комиссии холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы. Газета "Коммерсант" решила, что не будет взаимодействовать с Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. "Лента.ру" пообещала удалить все материалы, связанные с Слуцким.