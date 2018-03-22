Нардеп Надежда Савченко сообщила, что ее пытался завербовать агент СБУ, затягивая в постель в первый день знакомства.

О «сексуальных происшествиях» Савченко сообщила в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, передает Обозреватель.

«Не получается тебя — затягивают твою сестру. Не получается сестру — затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете — у него не встал, у меня не помокрело. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки», — сказала Савченко.

Также Савченко заявила, что она не психически больная, ведь когда служила в Вооруженных силах, то регулярно проходила обследования.

«Говорят, что я психически больная? Знаете, это пытались доказывать уже не раз. Сербского точно так же судили. Я 10 лет служила в Вооруженных силах в авиации и проходила проверки каждые полгода. И любой институт, любая проверка покажет вам, что я абсолютно здоровый психически человек», — заявила нардеп.

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