|Немов сестри: Ані Лорак здивувала обіймами з Лілією Подкопаєвою (ФОТО)
|22.03.2018 11:39
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Лілія Подкопаєва вже кілька років мешкає у Америці, звідки ділиться з шанувальниками розповіддями про життя і навіть іноді з'являється на обкладинках українського глянцю.
Днями зірку також можна було - цілком несподівано - побачити на фото з Ані Лорак: зірки дружать не перший рік і Кароліна є хресною мамою доньки спортсменки.
"Нашій дружбі більше 20 років. Моя улюблена подруга @liliyapodkopaeva_official. Як же я рада бачити тебе!", - підписала фото, на якому вона обіймає Лілію, Ані Лорак. Співачка саме була у Маямі з концертом ДІВА, тож не оминула нагоди влаштувати зустріч.
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