Теневой канцлер Великобритании Джон Макдоннел призвал ударить по кошельку российских элит в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. The Guardian отмечает, что недвижимостью в центре Лондона владеют Абрамович (на фото), Усманов, Гуриев, Гончаренко и Шувалов Фото: EPA Британия может внести поправки в "закон Магнитского" и запретить покупать имущество в Соединенном Королевстве лицам, замешанным в коррупции или нарушении прав человека. Это также должно позволить властям Великобритании арестовывать активы сомнительного происхождения.Теневой канцлер Великобритании Джон Макдоннел призвал ударить по кошельку российских элит в ответ на отравление Скрипаля. Лидер либеральных демократов Винс Кейбл в свою очередь заявил, что Лондон должен незамедлительно арестовать имущество российских бизнесменов и политиков, если они не предоставят исчерпывающих объяснений о происхождении своих капиталов.The Guardian отмечает, что российские бизнесмены, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, владеют имуществом в Лондоне на сумму £1,1 млрд. При этом сумма может быть заниженной из-за использования россиянами офшорных схем. Газета пишет, что вице-премьер России Игорь Шувалов в 2014 году купил в Лондоне две квартиры стоимостью £11,4 млн, хотя в своей декларации в 2014 году он указал лишь £112 тыс. дохода.По данным The Guardian, недвижимостью в центре Лондона также владеют российские бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Андрей Гуриев и Андрей Гончаренко.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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