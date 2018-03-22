В Киеве планируется проведение реконструкции Печерского ландшафтного парка «Певческое поле».

Об этом сообщил руководитель компании, которая займется благоустройством парка, Денис Погорелко, информирует svodka.net.

В парке появятся фудкорты и Японский сад. Парк разделят на четыре зоны: для влюбленных с кинотеатром и пуфами под открытым небом и местом для фотосессий, зона активного отдыха, детская зона и релакс-зона.

В детской зоне будет 15 локаций, аттракционы и контактный мини-зоопарк.

На территории парка создадут геодезический купол, где будут проводить выставки «Да Винчи», «Игра престолов», «Лего» и другие.

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