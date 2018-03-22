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ГПУ: Савченко и Рубан собирались обстрелять кортеж Порошенко из винтовки "Топаз"
22.03.2018 11:43
ГПУ: Савченко и Рубан собирались обстрелять кортеж Порошенко из винтовки "Топаз"
Это оружие, по словам генпрокурора, пробивает легкую броню любого автомобиля
Внефракционный нардеп Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали набег на кортеж президента Украины с использованием крупнокалиберной винтовки.
ГПУ: Савченко и Рубан собирались обстрелять кортеж Порошенко из винтовки "Топаз" Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности, передает "112 Украина".

"2 декабря 2017 Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки" Топаз ", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, которая производится исключительно в" ДНР ".

Позже в этот же день состоялась, зафиксирована на видео оперативными службами СБУ, ключевая встреча Савченко, Рубана и указанных офицеров ВСУ. Во видеофиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания ВР с использованием полученной от боевиков "ДНР" оружия и взрывчатых материалов " , - сказал генпрокурор.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат  Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады  признал законным снятие с нее неприкосновенности , ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.

 

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