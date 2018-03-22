Это оружие, по словам генпрокурора, пробивает легкую броню любого автомобиля

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности, передает "112 Украина" .

"2 декабря 2017 Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки" Топаз ", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, которая производится исключительно в" ДНР ".

Позже в этот же день состоялась, зафиксирована на видео оперативными службами СБУ, ключевая встреча Савченко, Рубана и указанных офицеров ВСУ. Во видеофиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания ВР с использованием полученной от боевиков "ДНР" оружия и взрывчатых материалов " , - сказал генпрокурор.