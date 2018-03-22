Лоу-кост Ryanair намерен с октября запустить полеты по 15 маршрутам из Киева и Львова

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair со второй попытки намерена в октябре 2018 года начать полеты в Украину, к запуску планируются рейсы по 15 маршрутам из Киева и Львова.

Как сообщил портал Lowcostavia.com.ua. в мобильном приложении Ryanair на некоторое время появилась возможность поиска рейсов из Львова и Киева, позже она исчезла.

Портал отмечает, что в приложении значились новые направления Ryanair из Киева в Барселону, Братиславу, Вроцлав, Варшаву, Краков, Познань, Гданськ, Вильнюс, Стокгольм и Лондон; из Львова в Краков, Варшаву, Дюссельдорф, Мемминген и Лондон.

Частота рейсов от двух до четырех в неделю, в продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу, 23 марта.

Как сообщалось, авиакомпания Ryanair 10 июля 2017 года объявила об отмене запланированного входа в Украину после того, как аэропорт "Борисполь", по ее мнению, нарушил соглашение, достигнутое в марте того же года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

Через два дня, 12 июля, премьер-министр Владимир Гройсман после специального совещания с руководством Минифраструктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций" поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

Позже Ryanair заявил о планах запустить рейсы из Украины осенью-2018, а 21 марта 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ожидает подписания соглашения между Ryanair и международным аэропортом "Борисполь". При этом премьер отметил, что аэропорт установит новую систему тарифов для авиакомпаний.

"В соответствии с этими переговорами (между аэропортом и перевозчиком - ИФ) аэропорт вводит новую систему расценок. Это значит, что все авиакомпании, которые работают с аэропортом "Борисполь", (...) снизят оплату. И тут необходимо отследить, чтобы это положительно сказалось на стоимости авиабилетов", - сказал В.Гройсман.

Вечером того же дня стало известно, что в пятницу, 23 марта, авиакомпания Ryanair проведет пресс-конференцию в аэропорту "Борисполь". Согласно сообщению аэропорта, она пройдет в незадействованном сейчас терминале "F".