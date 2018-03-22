Верховная Рада внесла в Уголовный процессуальный кодекс изменения, которые позволят правоохранителям обращаться в местные суды с ходатайствами о проведении обыска, избрании меры пресечения, назначении экспертизы. Рада внесла изменения в УПК Фото: rada.gov.ua "За" проголосовало 256 нардепов.Законопроектом вносятся изменения в ст. 132, 184, 234 УПК.Предусматривается, что ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, мер пресечения, о проведении обысков подаются в локальный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.В пояснительной записке отмечается, что изменения в УПК, принятые Радой 3 октября 2017 года, значительно усложнили работу органов досудебного расследования. Возникла ситуация, при которой следователи всех следственных подразделений главных управлений Национальной полиции (ГУНП) обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, находящийся по месту расположения ГУНП в данной области.Подчеркивается, что это приводит к неоправданной трате времени следователями.3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство.1 марта 2018 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.Он обращал внимание, что по новым нормам, следственные подразделения полиции лишаются возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения, назначения экспертиз.15 марта Рада отклонила законопроект, отменявший действие наиболее спорных положений новой редакции Уголовного процессуального кодекса. Они вступили в силу в полночь 16 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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