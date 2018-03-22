Луценко утверждает, что депутатская неприкосновенность Савченко не нарушалась при получении фактов о ее неправомерной деятельности Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что при получении фактов о неправомерной деятельности народного депутата Надежды Савченко ее депутатский иммунитет не нарушался. "Никакой съемки информации с телефона народного депутата Савченко... не санкционировали... При этом комната, где находился Рубан (руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан - ИФ), в случае, если это комната или автомобиль, или на полигоне, или другие места попадала и народный депутат и, конечно, ее слова, которые записывались с разрешения суда. Поэтому никакого нарушения депутатского иммунитета в этом деле не было", - заявил Ю. Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента в четверг в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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