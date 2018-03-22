Во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, на котором рассматривались представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко, у нее с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко произошла перепалка, которая касалась голодания. Видео эпизода разместил в YouTube телеканал "112 Украина". Луценко в заключительном слове перед голосованием сказал, что ни один украинец не должен быть в российской тюрьме, "но должен отвечать здесь, несмотря на все свои заслуги и статусы". "Не надо меня, Надя, пугать тем, чтобы я помнил о близости смерти. Я возле нее был на 31-й день голодовки, и знаю, что это такое. Только я тогда сбросил 23 кг и получил 16 дырок в желудке, а ты вышла напичканная российской пропагандой. Про оружие на Майдане, про деньги на Майдане". "Да нет, я была на Майдане и видела твои преступления!" – ответила Савченко. "Поэтому... Я вас не перебивал. Жуйте гранаты", – заявил генпрокурор. Позже Луценко еще раз повторил свое "Жуйте гранаты", после чего нардеп воскликнула: "Могу поделиться! А может, метнуть?" В ролик этот момент не вошел. | Луценко рассказал, что во время голодания сбросил 23 кг Фото: ЕРА Внефракционный нардеп Надежда Савченко принесла на заседание регламентного комитета Верховной Рады два граната."Очень важно было показать вам, что вы ходите очень близко от смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или нет в сумочке", – сказала нардеп.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности – Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.Сегодня регламентный комитет Верховной Рады признал обоснованными представления Луценко на Савченко.Во время пребывания в российской тюрьме Савченко объявляла голодовку.Голодовку объявлял и нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко, которого в 2010 году поместили в Лукьяновское СИЗО Киева.видео Видео: 112 Украина / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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