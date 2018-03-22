|Украина отвязалась от российской зависимости, - Гройсман
|22.03.2018 11:59
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"Из-за разрыва мы становимся только сильнее"Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал расторжение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Фото: unian.ua
"Именно Россия сделала неприемлемы шаги: война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости" , - написал Гройсман в Twitter .
Напомним, что 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Кабмин, в частности, остановил действие этого документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
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