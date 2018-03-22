"Из-за разрыва мы становимся только сильнее"

"Именно Россия сделала неприемлемы шаги: война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости" , - написал Гройсман в Twitter .

Напомним, что 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.