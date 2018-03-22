Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил информацию об обнаружении в своем офисе устройства, которое похоже на прослушивающее. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, передает УНИАН .

"Да, я нашел аппарат, похожий на трактующийся как прослушивание", - рассказал глава САП.

Он также отметил, что нашел устройство 6 марта и не знает, кому оно принадлежит. Сейчас прибор приобщен к материалам уголовного производства.

"Не знаю. Я жду официального ответа от правоохранительных органов. В ближайшее время его получу", - поделился Холодницкий.

На вопрос о том, что якобы устройство принадлежит Национальному антикоррупционному бюро Украины, он уточнил:

"Не готов сказать. НАБУ и САП должны работать вместе. Я думаю, что это какая-то провокация", - резюмировал чиновник.

Как сообщал svodka.net, детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники Генеральной прокуратуры несколько недель прослушивали главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира