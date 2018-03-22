НАПК направило в суд протокол в отношении нардепа Микитася

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд протокол об административных правонарушениях относительно народного депутата Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа") из-за того, что он не подал сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением наследства.

Как сообщается на сайте НАПК в четверг, М.Микитась получил по наследству два земельных участка в Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги общей стоимостью 35,77 млн грн.

В НАПК напомнили, что субъект декларирования должен в течение 10 дней с момента получения им дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ответственность за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

НАПК также отмечает, что составление протокола и передача его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.