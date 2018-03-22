"Если я сдам свой пистолет, не факт, что они потом с него не возьмут один шар, а потом куда-то подкинут"

Однако сначала нардеп отказывался проходить соответствующую процедуру, передает LB.ua .

"Я не буду проходить осмотр. И не дал своих вещей, чтобы их проверили. И не дам! Пусть меняют закон, это нарушение моих полномочий как депутата. Если я сдам свой пистолет, не факт, что они потом с него не возьмут одну пулю , а потом куда-то подкинут " , - заявил он.

Журналисты стали свидетелями того, как Парасюк устроил драку на "рамке безопасности". Охрана не смогла остановить нардепа, который зашел в парламент без осмотра, как того предусматривает закон.

При этом Парасюк заверил, что сегодня пришло в Раду без пистолета.

Впоследствии Парасюка таки поймали и заставили снять ремень и показать содержимое сумки. Нардеп назвал это парламентским стриптизом.