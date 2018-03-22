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Беременная Хлои Кардашьян позировала в одном белье перед объективом украинского фотографа
22.03.2018 12:17

Недавно известная американская телевизионная персона, модель, бизнесвумен и предпринимательница Хлои Кардашьян опубликовала откровеннее фотографии с округлившимся животом, сообщает ELLE.

Стоит отметить, что автором новой фотосессии беременной Хлои стала известная украинская фотограф Саша Самсонова. В ее объектив уже попадали звезды Голливуда, в том числе ей присвоили негласный статус личного фотографа семьи Кардашьян.

Кроме этого, в 2016 году Самсонова сняла лукбук летней коллекции Кендалл и Кайли Дженнер, а также рекламную кампанию коллекции купальников сестер Дженнер для Topshop.

Как сообщал svodka.net, известная модель Кендалл Дженнер выставила на своей страничке в Instagram новую откровенную фотосессию, которую сделала украинский фотограф Саша Самсонова. Снимки вызвали бурное обсуждение у ее подписчиков.

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