Недавно известная американская телевизионная персона, модель, бизнесвумен и предпринимательница Хлои Кардашьян опубликовала откровеннее фотографии с округлившимся животом, сообщает ELLE .

Стоит отметить, что автором новой фотосессии беременной Хлои стала известная украинская фотограф Саша Самсонова. В ее объектив уже попадали звезды Голливуда, в том числе ей присвоили негласный статус личного фотографа семьи Кардашьян.

Кроме этого, в 2016 году Самсонова сняла лукбук летней коллекции Кендалл и Кайли Дженнер, а также рекламную кампанию коллекции купальников сестер Дженнер для Topshop.

Как сообщал svodka.net, известная модель Кендалл Дженнер выставила на своей страничке в Instagram новую откровенную фотосессию, которую сделала украинский фотограф Саша Самсонова. Снимки вызвали бурное обсуждение у ее подписчиков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира