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Комитет Верховной Рады одобрил арест Надежды Савченко
22.03.2018 12:21
Комитет Верховной Рады одобрил арест Надежды Савченко Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады одобрил представления ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

Соответствующие решения были единогласно приняты на заседании Комитета в четверг, 22 марта.

Все три представления ГПУ были признаны законными и мотивированными. После Комитета решение по судьбе Савченко должна принять Верховная Рада.

Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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