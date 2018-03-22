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Луценко заявил, что дело в отношении Савченко и Рубана могут передать в суд через два-три месяца, если Рада снимет с нее неприкосновенность
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22.03.2018 12:21
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Глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и внефракционнный нардеп
Надежда Савченко не искали других исполнителей планируемых
терактов, кроме военнослужащих 8-го полка спецназа, так как были
уверены, что договорились с ними, заявил генпрокурор Юрий Луценко.
Луценко подчеркнул, что подозреваемым по этому делу сейчас является
только Рубан Фото: rada.gov.ua Он подчеркнул, что подозреваемым
сейчас является только Рубан."Благодаря тому, что офицеры
Вооруженных сил полка специального назначения сообщили Службе
безопасности Украины о разработанном плане террористических атак и
государственного переворота, злоумышленники были уверены, что
располагают серьезной военной силой, которая примет участие в
запланированном ими покушении на конституционный строй в Украине,
уничтожении высших должностных лиц государства и артиллерийском
обстреле по центру украинской столицы. К счастью, других участников
организаторы в связи с этим не подыскивали, ибо были уверены, чтобы
они достигли договоренности с руководством 8-го полка
спецназа", – заявил Луценко.15 марта Луценко направил в
Раду представления на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока
Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели
из сессионного зала парламента из-за "угрозы для
окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла
в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила,
что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее
готовится провокация.В ходе регламентного комитета Луценко заявил,
что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир
Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти
в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они
договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром
Захарченко.Комитет признал представления ГПУ на привлечение
Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и
арест законными, достаточными и
обоснованными.Рубана задержали 8 марта в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную
Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение, но Апелляционный суд Киева оставил Рубана под
стражей.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.
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