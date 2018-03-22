Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не знает, кому принадлежит аппарат, похожий на устройство для прослушки, который он нашел у себе в кабинете. Холодницкий нашел аппарат 6 марта Фото: Назар Холодницький / Facebook Холодницкий сообщил, что 6 марта нашел в кабинете аппарат, похожий на устройство для прослушки. Он приобщен к материалам производства."Я думаю, что это какая-то провокация. Я жду информации, что это была за аппаратура, чья она, кто был инициатором", – заявил глава САП.Он добавил, что ждет ответа от всех правоохранительных органов.21 марта "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в силовых органах, что правоохранители несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого.О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку. До 23 марта прокурор будет находиться в командировке в Брюсселе.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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