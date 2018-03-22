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Холодницкий подтвердил прослушку у себя в кабинете: Думаю, что это какая-то провокация
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22.03.2018 12:29
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар
Холодницкий заявил, что не знает, кому принадлежит аппарат, похожий
на устройство для прослушки, который он нашел у себе в кабинете.
Холодницкий нашел аппарат 6 марта Фото: Назар Холодницький /
Facebook Холодницкий сообщил, что 6 марта нашел в кабинете аппарат,
похожий на устройство для прослушки. Он приобщен к материалам
производства."Я думаю, что это какая-то провокация. Я жду
информации, что это была за аппаратура, чья она, кто был
инициатором", – заявил глава САП.Он добавил, что ждет ответа
от всех правоохранительных органов.21 марта "Украинская
правда" сообщила со ссылкой на источники в силовых органах,
что правоохранители несколько недель прослушивали кабинет
Холодницкого.О прослушке в кабинете главы САП до этого
сообщали "Українські новини". По данным
агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку. До
23 марта прокурор будет находиться в командировке в
Брюсселе.Холодницкий возглавил новое
подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную
прокуратуру – 1 декабря 2015 года.
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