В сети появился трейлер новой комедии «Шпион, который меня кинул», в которой сыграли две украинские актрисы, сообщает jetsetter .

Стоит отметить, что главные роли в фильме сыграли известные Мила Кунис и Джастин Теру, а также 20-летняя украинка Иванна Сахно.

Голливудская комедия расскажет о двух подругах Морган и Одри, которые случайно оказываются вовлечены в международный заговор из-за бывшего парня одной и них.

По данным источника, Иванна Сахно сыграет Надежду, успешную модель по совместительству киллера, которой поручили ликвидировать Одри и Морган.

Мировая премьера комедии запланирована на июль, а в августе кинолента должна выйти в Украине.

Как сообщал svodka.net, в воскресенье, 6 августа, в украинский город Черновцы приехала известная голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер.

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