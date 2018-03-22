Оккупация Донбасса обернулась для местных жителей крупной угрозой, о которой в начале российского вторжения в 2014 году мало кто думал.

Из-за затопления целого ряда крупнейших шахт в зоне АТО токсические и радиоактивные вещества и компоненты могут подняться с глубин в направлении поверхности и вызвать тяжелейшее загрязнение поверхностных водных ресурсов, рек, озер и водоемов, что станет чудовищной по силе последствий экологической катастрофой.

Более того, экологическая катастрофа может достигнуть размаха, который потребует срочного переселения местных жителей из самых загрязненных участков Донбасса.

Информацию об этом сообщил эколог международной организации "Экология - Право - Человек" Алексей Василюк, передает со ссылкой на .

Кроме токсического воздействия на людей, появляются проблемы реакции на загрязнение обитающей в водоемах фауны.

При этом затопление угледобывающих предприятий на Донбассе повлечет за собой не только экологическую, но и экономическую катастрофу, связанную с прекращением добычи угля на затопленных шахтах навсегда.

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