Число голосовавших за Путина россиян в странах НАТО увеличилось в два раза

На президентских выборах 2018 года действующего президента России Владимира Путина поддержали на 47% больше россиян, проживающих в странах НАТО, по сравнению с выборами 2012 года. Такие данные опубликовала газета The Washington Post. Число голосов за Путина между россиян, проживающих в Германии, увеличилось в три раза, это самый большой показатель в странах запада, информирует svodka.net.

Число голосов за Путина в Германии, где проживает одно из крупнейших сообществ российских иммигрантов, выросло с 10,9 тысячи в 2012 году (51% от всех проголосовавших в стране) до 27,5 тысячи в 2018 году (82% от всех проголосовавших), пишет The Washington Post со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

«Многие [избиратели] сказали нам, что они голосовали впервые за 20-30 лет», — рассказал изданию представитель российского посольства в Германии Денис Микерин. Газета также пишет, что на избирательном участке в посольстве России в Вашингтоне количество голосов за Путина удвоились и составило 1,5 тысячи. Всего по США за Путина проголосовало на 57% больше избирателей, хотя общее количество проголосовавших снизилось на 25%.

Наблюдатель на избирательном участке в Мюнхене от «Яблока» Ирина Ревина-Хофманн рассказала, что увеличение голосов в маленьких городах Германии было настолько серьезным, что она подозревала факты мошенничества. В посольстве России в Германии эти обвинения отвергли. В консульствах Мюнхена, Франкфурта и Гамбурга общее количество голосов за Путина выросло более чем в три раза. По словам Ревиной-Хофманн, сторонники Путина в Германии «говорят, что они не хотят жить в России», но «им нравится внешняя политика Путина».

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Издание подсчитало, что только в странах НАТО количество проголосовавших за Путина на выборах 2018 года по сравнению с 2012 годом увеличилось на 47%. Общий рост голосов Путина в странах НАТО примерно вдвое выше, чем рост голосов на выборах в России. Среди голосовавших в России поддержка Путина увеличилось примерно на 24% с 2012 года.

Число голосовавших за Путина россиян в странах НАТО увеличилось в два раза. Министерство иностранных дел России открыло избирательные участки для россиян в Таиланде (которые принесли 4,4 тысячи голосов за Путина) и для бойцов в Сирии (3,2 тысячи голосов за Путина).

Выборы президента России состоялиь 18 марта. Первое место занял Владимир Путин, набрав 76,66% голосов избирателей, или 56 миллионов голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место с 11,8%. Третьим стал руководитель ЛДПР Владимир Жириновский с 5,67%. Ксения Собчак заняла четвертое место с 1,67% голосов. Григорий Явлинский набрал 1,04%, бизнес-омбудсмен Борис Титов — 0,76%, руководитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин — 0,68%, кандидат от «Народного союза» Сергей Бабурин — 0,65%. Явка избирателей составила 67,49%.

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