Украинская певица Вера Брежнева поделилась снимком в платье с глубоким вырезом. Брежнева продемонстрировала фигуру Фото: ververa / Instagram "В эпоху цифровых технологий, когда интернет заменяет многое, читаете и покупаете ли вы журналы?" – спросила она у поклонников. Опрос * в эпоху цифровых технологий , когда интернет заменяет многое, читаете и покупаете ли журналы? Если да, то какой журнал у вас самый любимый? И внизу : Ph : @alexkolpa Style: @alisaboha Mua: @marinaroy11 Hair: @schwarzkopfproru @t.nitchenko #blondme #schwarzkopf #ververa #vera #love Публикация от Vera Brezhneva * (@ververa) 21 Мар 2018 в 11:57 PDT Автор фото, которое опубликовала Брежнева, – Алексей Колпаков.Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске. Была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах.В сентябре 2017 года Брежнева стала ведущей шоу "Успех" на российском канале СТС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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