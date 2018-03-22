Методология расчетов сегодня важнее реальности. Во всяком случае она куда быстрее позволяет добиться видимых результатов. И не только в настоящем, но даже в прошлом. Пусть на бумаге, но с другой стороны – кто знает, что там происходит в реальности. Когда половина экономики в тени, а пару миллионов граждан работают вообще за границей, все подсчеты довольно условны. И оставляют определенный простор для понимающего человека. Кстати, именно работающие за границей стали в этот раз тем фактором, который повлиял на наши показатели в 2017 и двух предыдущих годах. И заинтересовались этим вопросом не только в Нацбанке, но и в налоговой. Ребята из этого последнего ведомства реагируют даже не на запах денег, а на произнесенное вслух слово.

Итак, Национальный банк просто изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и получил великолепный результат. Так, если по предварительным оценкам НБУ объем переводов из Польши в Украину по официальным и неофициальным каналам составил 1,35 млрд долларов в 2017 году, то по последним оценкам НБУ на основе данных Национального банка Польши эта сумма была выше более чем в два раза — 3,123 млрд долларов. Думаете, это просто статистика? Отнюдь, как сказал бы вам понимающий человек. Если мы просто пересчитали, что переводов было в реальности большое, то и сальдо текущего счета платежного баланса: в 2015 году — с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП; в 2016 году — размер дефицита с 3,7% ВВП до 1,4% ВВП; в 2017 году — размер дефицита с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

Интерес Нацбанка очевиден – просто правильно пересчитав цифры он получил куда более симпатичный результат в отчете. Во-первых, это повод заявить об улучшении положения дел в экономике. Во-вторых, такая картинка дает основания немного иначе строить отношения и разговор с потенциальными или действующими кредиторами. Что для Нацбанка очень важно. При этом реальных усилий такая перемога не потребовала – довольно правильно пересчитать цифры. Но если в одном месте прибыло, то где-то в другом точно убыло. Пока в Нацбанке открывают шампанское, в фискальной службе раздается глухое ворчание. Больше трех миллиардов долларов зашло только из Польши? Да тут непочатый край работы! Ох, не зря практически одновременно с победной реляцией НБУ фискальная служба распространила релиз, в котором напомнила о том, что работа за границей не освобождает от необходимости уплачивать налоги дома.

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Сумма такого дохода облагается налогом по ставке, определенной в п.167.1 ст. 167 Налогового кодекса Украины — 18 процентов. Кроме того, доходы, полученные из источников за пределами Украины, облагаются военным сбором по ставке 1,5 процента. Конечно, если ты платил налоги на заработках, то можешь на эту сумму уменьшить выплаты здесь. Но придется побегать с бумажками. Необходимо получить справку о сумме уплаченного налога, которая выдается государственным органом страны, где вы работали. И легализовать ее в консульстве. Так что, если работа не на 100% легальная – ничего не выйдет. Но для этого инспектор ГФС еще должен поймать такого сотрудника. А пока это вероятно исключительно при совершении крупных покупок.

Кроме безусловного рефлекса налоговой откусить от любого пирожка своя логика в интересе ГФС к деньгам трудовых мигрантов присутствует. В самом деле, на что идут налоги в Украине? На медицину, на образование, на покрытие Пенсионного фонда. Поэтому если твои дети ходят в школу тут, лечишься ты в государственной больнице и претендуешь на украинскую пенсию – кто за это должен платить?

Другое дело, что неплохо бы было предоставить гражданам выбор, потому что частная школа и страховая медицина часто выглядят привлекательнее, чем то, что мы получаем в обмен на реальные налоги. Хотя это больше из области фантастики. Но главное даже не в этом. Более трех миллиардов долларов перевели украинцы только из Польши. То есть заработали больше. И налоги в большинстве работодатель в бюджет своей страны заплатил – там с этим строго. Как сделать так, чтобы этот самый дорогой ресурс современной экономики, то есть люди, работал и платил налоги в Украине? Очень просто. И не нужна никакая правительственная программа по созданию рабочих мест, не их это дело. Просто надо дать максимальную свободу тем, кто рабочие места создает. И оставить их в покое. Такой подход точно себя окупит и дискутировать станет не о чем.

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