Средства должны пойти на летальную оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленной США

Средства выделяются на летальную оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленной США.

Всего законопроект имеет 1,3 триллиона долларов для финансирования правительства до сентября. Он значительно увеличивает расходы на национальную оборону и не финансирует некоторые иммиграционные инициативы президента США Дональда Трампа.

Также в бюджете выделяются средства на продвижение прав человека в КНДР (8 млн долл.) И строительство стены на границе с Мексикой (1600000000 долл.).

Конгресс должен принять бюджет до пятницы. Затем его подпишет президент Трамп.