|США планируют выделить Украине $ 200 млн на военную помощь
|22.03.2018 12:38
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Средства должны пойти на летальную оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленной СШАВ Конгрессе США заключили соглашение по бюджету на 2018 финансовый год, в рамках которой Украина может получить 200 млн долл. на военную помощь.
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Средства выделяются на летальную оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленной США.
Всего законопроект имеет 1,3 триллиона долларов для финансирования правительства до сентября. Он значительно увеличивает расходы на национальную оборону и не финансирует некоторые иммиграционные инициативы президента США Дональда Трампа.
Также в бюджете выделяются средства на продвижение прав человека в КНДР (8 млн долл.) И строительство стены на границе с Мексикой (1600000000 долл.).
Конгресс должен принять бюджет до пятницы. Затем его подпишет президент Трамп.
Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета США на 2019 предусмотрено предоставление Украине $ 200 млн на усиление безопасности и обороны.