Савченко надеется, что нынешняя власть сможет смениться без применения силы

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко надеется, что нынешняя власть сможет пойти на разговор или отстраниться без применения к ней силы, и считает путч наиболее гуманным методом смены власти.

"Я надеюсь, что в этот раз власть дойдет до того момента, что поймет возможность и невозможность… и попытается сама или пойти на разговор с народом, или спокойно самоотстраниться, без силового принуждения", - сказала нардеп на заседании регламентного комитета парламента, отвечая на вопрос одного из народных депутатов, принадлежит ли она к тем людям, которые считают, что с помощью военного переворота или физического уничтожения части украинской элиты можно изменить ситуацию в стране в вопросе установления мира, улучшения реформ, смены курса.

Вместе с тем о Н.Савченко пояснила разницу между государственным переворотом, военным переворотом, путчем и революцией, отметив, что во время Майдана произошла силовая смена власти.

"Путч – это наиболее гуманная тактика смены власти. Военные не убивают, они просто берут в осаждение и добиваются от власти принятия решений для народа или самоотстранения", - сказала Н.Савченко.

Она добавила, что революция сопровождается большим количеством крови и часто заканчивается гражданской войной. "Когда происходит государственный переворот - одна вершина власти меняет другую. Это обычно происходит кознями, интригами, подлостью. И это третий вариант", - сказала она.

"Отношусь ли я к тем людям, которые верят, что можно так менять власть? Это исторические факты - как можно не верить в исторические факты, что так бывает? Я верю в Майдан. Верила и верю", - сказала нардеп.