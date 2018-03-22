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«Солдафонское красноречие от Нади», — соцсети бурлят из-за высказываний Надежды Савченко на заседании Комитета ВР
22.03.2018 12:45
«Солдафонское красноречие от Нади», — соцсети бурлят из-за высказываний Надежды Савченко на заседании Комитета ВР В сети бурную реакцию вызвали заявления нардепа Надежды Савченко, которые она сделала во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

В частности, Савченко сообщила о том, ее пытался завербовать агент СБУ через постель. Также нардеп принесла на заседание гранаты, спровоцировав споры, и рассказала о том, как ее домогался Герой Украины.

«Кажется, Савченко несколько дней сама наговорила гораздо больше, чем на нее реально накопали в Генпрокуратуре», — прокомментировал выступление Савченко журналист Евгений Будерацкий.

«Солдафонское красноречие от Нади. Для определенной категории она еще секс-символом станет…» — написал украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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