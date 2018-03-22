Антонов пока не может наладить серийный выпуск самолетов без российских комплектующих. Обойти санкции может помочь Беларусь

ГП Антонов и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. В Беларуси планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158. Согласно протоколу переговоров между предприятиями (копия есть в распоряжении LIGA.net. — Ред.), в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных, информирует svodka.net.

LIGA.net разбиралась в подробностях договоренностей между ГП Антонов и Минским авиазаводом.

В январе 2018 года президент ГП Антонов Александр Кривоконь рассказал LIGA.net о планах по развитию сети сервисных центров компании. По его словам, приоритетная цель предприятия — обслуживать эксплуатирующиеся в соседних странах самолеты Ан в Украине. Помимо этого, компания рассматривает возможность создания сервисных центров в Беларуси и Казахстане. Они позволят обслуживать самолеты, эксплуатирующиеся в России. По словам Кривоконя, речь идет не менее чем о тысяче лайнеров.

LIGA.net стали известны подробности договоренностей. Так, 20 февраля 2018 года между Минским заводом гражданской авиации №407, Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) и ГП Антонов был заключен протокол о намерениях по созданию регионального сервисного центра на территории Республики Беларусь.

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Согласно копии протокола, на базе центра планируется:

— предоставлять услуги по поддержанию летной годности самолетов Ан;

— организация ремонта покупных комплектующих изделий;

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— продолжение ресурсов и сроков службы самолетов Ан;

— взаимодействие по изготовлению запасных частей;

— выполнение сборки самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178;

— отработка реализации запасных частей на самолеты Ту-134 с ХГАПП.

В частности, в документе указывается, что МЗГА организует встречу представителей ГП Антонов с эксплуатантами: Белавиа, Трансавиаэкспорт, Рубистар, Генекс и др. В свою очередь ГП Антонов подготовит концепцию по организации ТО сервисного центра на базе МЗГА.

В случае принятия решения о совместной деятельности ГП Антонов обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники. После заключения соглашения о совместной деятельности МЗГА организует на своей базе представительство для Антонова. Помимо этого, ХГАПП должен направить списки запасных частей на самолеты Ту-134 для реализации на МЗГА.

Минский завод гражданской авиации №407 был организован в 1953 году. Предприятие специализируется на ремонте, модернизации и техническом обслуживании гражданских самолетов Як-40, Як-42, Як-52. Более 85% от объемов продукции занимает капитальный ремонт самолетов Ту-134 всех модификаций. В том числе учебно-боевых, находящихся в составе вооруженных сил РФ. В феврале 2018 года белорусские СМИ растиражировали информацию о проведении на Минском авиазаводе восстановительных работ учебно-тренировочного самолета Ту-134УБ, который принадлежит морской авиации ВМФ России. Подобные модификации Ту-134 используются в различных родах войск РФ для обучения боевых штурманов разведки, перевозки военный силы и т.п. В конце 2014 года завод получил доступ к российскому оборонному заказу.

Участие в проекте ХГАПП может объясняться тем, что в советские времена харьковский завод серийно производил Ту-134. По данным экс-руководителя службы ведущих конструкторов по самолету Ан-225 «Мрия» Анатолия Вовнянко, в конце 1970-х — начале 1980-х годов завод выпускал до 72 таких самолетов в год. Сегодня они нуждаются в модернизации, которую может обеспечить ХГАПП на мощностях МЗГА.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. До назначения главой ГП Антонов в августе 2017 года Александр Кривоконь чуть более полугода возглавлял ХГАПП. Завод находится в процедуре банкротства, он отрезан от водо- и электроснабжения, кредиторская задолженность достигает 2,3 млрд грн. Харьковский авиазавод несколько лет занимается производством самолета Ан-74 для Казахстана. Выполнение заказа планировалось на осень 2015 года, однако сроки были сорваны. Кривоконь пообещал доделать самолет, за который клиент уже выплатил $15 млн, к осени 2018 года. В перспективе авиазавод рассчитывает заниматься модернизацией самолетов Ан-74 и Ан-140. Всего для Казахстана завод планирует выпустить пять самолетов. План Александра Кривоконя по реанимации завода предусматривал перепрофилирование простаивающих мощностей под выпуск непрофильной продукции, например пластиковых окон.

Отвечая на требование LIGA.net, пресс-служба ГП Антонов подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято.

В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией (согласно решению СНБО, введенному в действие указом президента Украины), а также можно ли расценивать такое сотрудничество как действие, направленное на усиление вооруженных сил страны агрессора. К моменту выхода материала Укроборонпром, СНБО и Минский завод гражданской авиации №407 не ответили на требование LIGA.net.

Почему Антонов договаривается с белорусами о совместном предприятии именно в Минске (тогда как почти полностью отсутствует производство самолетов на самом Антонове и ХГАПП)?

Частично ответ на этот вопрос дает справка ГП Антонов относительно производства самолетов Ан-148/Ан-158 (копия есть в распоряжении LIGA.net). В частности, в документе, подготовленном вице-президентом ГП Антонов Андреем Чабановым, говорится, что Антонов предлагает поддержать обращение народного депутата Вячеслава Богуслаева (владелец компании Мотор Сич) и считает целесообразным развитие совместных государственных программ по организации производства и кооперационного серийного выпуска гражданских самолетов Ан-148/Ан-158 вместе с Минским заводом гражданской авиации №407 в качестве переходного этапа для выхода из критической ситуации, в которой оказался Антонов.

Сегодня на Антонове хранится 10 планеров Ан-148/Ан-158, которые находятся на завершающих стадиях производства. При этом серийное производство этих самолетов на Антонове не осуществляется. Причиной называется прекращение в 2014 году сотрудничества с РФ, что существенно повлияло на поставки покупных комплектующих и материалов для самолетов Ан. Доля таких комплектующих составляла до 50%.

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