Объявляя об отзыве сотрудников из Госдумы РФ, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал Думу "небезопасным местом работы для журналистов обоего пола". От работы в Госдуме отказались ряд СМИ Фото: duma.gov.ru "Эхо Москвы" солидарно с журналистками, ставшими жертвами приставаний в Государственной думе... "Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", – написал он.Венедиктов выразил солидарность с другими российскими СМИ, которые приняли такое решение после скандала, связанного с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким.Решение не сотрудничать с Госдумой, пока "Слуцкий остается на своем посту", озвучил в Facebook и главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров."RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/myRTVi/posts/1674925395926676 21 марта работу с Госдумой РФ приостановил телеканал "Дождь". Решение было принято после того, как парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах.До этого по той же причине отозвало своих журналистов из Госдумы агентство РБК.О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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