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Своих журналистов из Госдумы РФ отозвали "Эхо Москвы" и RTVI
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22.03.2018 12:45
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Объявляя об отзыве сотрудников из Госдумы РФ, главред радиостанции
"Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал Думу "небезопасным местом
работы для журналистов обоего пола". От работы в Госдуме отказались
ряд СМИ Фото: duma.gov.ru "Эхо Москвы" солидарно с журналистками,
ставшими жертвами приставаний в Государственной думе... "Эхо
Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом
работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия
у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы
Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", –
написал он.Венедиктов выразил солидарность с другими российскими
СМИ, которые приняли такое решение после скандала, связанного с
председателем комитета по международным делам Леонидом
Слуцким.Решение не сотрудничать с Госдумой, пока "Слуцкий остается
на своем посту", озвучил в Facebook и главный редактор телеканала
RTVI Алексей Пивоваров."RTVI солидарен с редакциями, заявившими об
отзыве журналистов из Госдумы", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/myRTVi/posts/1674925395926676
21 марта работу с Госдумой РФ приостановил телеканал "Дождь".
Решение было принято после того, как парламентская комиссия по
этике объявила, что не нашла нарушений в
поведении Слуцкого, обвиненного журналистками в
домогательствах.До этого по той же причине отозвало своих
журналистов из Госдумы агентство РБК.О домогательствах со
стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC"
Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и
продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения
отвергал, называя их заказной акцией. Володин предлагал
журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить
работу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала,
что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения".
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