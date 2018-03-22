|Украина смогла существенно приблизиться к вступлению в НАТО, - генерал альянса
|22.03.2018 12:46
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Он отметил, что ВСУ повышают возможность Украине вступить в НАТО до 2020 годаПредседатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что за последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО и назвал страну ключом к евроатлантической безопасности.
Фото: google.com
Украина уже провела впечатляющие оборонительные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую необходимо выполнить", - сказал Павел, передает DW .
Павел отметил, что ВСУ повышают возможность Украине вступить в НАТО до 2020 года, участвуя в учениях и миротворческих миссиях альянса, например, в Афганистане.
"НАТО и отдельные страны-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности" , - сказал Павел.
Напомним, что Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в последующие десять лет стать членом Североатлантического альянса.
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