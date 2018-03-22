Он отметил, что ВСУ повышают возможность Украине вступить в НАТО до 2020 года

Украина уже провела впечатляющие оборонительные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую необходимо выполнить", - сказал Павел, передает DW .

Павел отметил, что ВСУ повышают возможность Украине вступить в НАТО до 2020 года, участвуя в учениях и миротворческих миссиях альянса, например, в Афганистане.

"НАТО и отдельные страны-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности" , - сказал Павел.