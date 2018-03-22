На заседании Верховной Рады Украины продемонстрировали 20-минутное видео Генеральной прокуратуры Украины, в котором собраны аудио — и видеодоказательства причастности народного депутата Надежды Савченко к подготовке терактов.

Как сообщил УНИАН, видео смогли показать не сразу — при первой попытке демонстрации с трансляцией возникли проблемы.

После этого генеральный прокурор Юрий Луценко продолжил выступление с трибуны парламента. Савченко во время выступления Луценко стояла прямо перед трибуной с телефоном в руках.

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Потом в ВР попытались во второй раз продемонстрировать видео, но оно было низкого качества, в частности, был неразборчивый текст и плохой звук. После нескольких секунд демонстрации такого видео председатель ВР Андрей Парубий сказал, чтобы его выключили, и предложил депутатам задавать вопросы генпрокурору.

Тем не менее, технические проблемы были решены. На видео зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с ОРДЛО и возможностей смены власти в Украине.

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