|Сети впечатлило фото мощного оружия у бойцов ВСУ на Донбассе
|25.06.2018 08:07
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В арсенале украинских военнослужащих на Донбассе появилось новое оружие, - переносная система радиоэлектронной борьбы.
Новое оружие заметили во время визита литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на Донбасс, пишет со ссылкой на .
Отмечается, что новое устройство позволит украинским бойцам глушить вражеские беспилотники, которые могут летать над позициями сил ООС с целью разведки или диверсии.
"Не знал, что эта поделка уже в войсках", "Гроза БПЛА?", "Лучше бы это был плазмоган)", - прокомментировали фото в сети.
Примечательно, что Линкявичюс уже второй раз за последние два года посетил передовые позиции на Донбассе.
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