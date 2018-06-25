В арсенале украинских военнослужащих на Донбассе появилось новое оружие, - переносная система радиоэлектронной борьбы.

Новое оружие заметили во время визита литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на Донбасс, пишет со ссылкой на .

Отмечается, что новое устройство позволит украинским бойцам глушить вражеские беспилотники, которые могут летать над позициями сил ООС с целью разведки или диверсии.

"Не знал, что эта поделка уже в войсках", "Гроза БПЛА?", "Лучше бы это был плазмоган)", - прокомментировали фото в сети.

Примечательно, что Линкявичюс уже второй раз за последние два года посетил передовые позиции на Донбассе.

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