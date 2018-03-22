Погода, Новости, загрузка...
Лаврова заставили "съесть футбольный мяч" (фото)
22.03.2018 12:51
Лаврова заставили "съесть футбольный мяч" (фото) По теме:

Главе России Сергею Лаврову во время визита в Японию подарили торт в виде футбольного мяча: дата визита совпала с днем рождения российского министра.

сообщают, что в ответ подарил японскому коллеге Таро Коно настоящий футбольный мяч, передает .
Фотографии японского подарка и сообщение об обмене любезностями опубликовал российский в социальных сетях.
Что именно имел в виду глава японского Таро Коно, осталось неясным, однако известно, что является заядлым футбольным болельщиком и фанатом московского "Спартака".
При этом пользователи социальных сетей троллят Лаврова и считают, что японский министр буквально "заставил съесть россиянина футбольный мяч".

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить