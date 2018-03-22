Лаврова заставили "съесть футбольный мяч" (фото) По
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Главе России Сергею Лаврову во время визита в Японию
подарили торт в виде футбольного мяча: дата визита совпала с днем
рождения российского министра.
сообщают, что в ответ подарил японскому коллеге Таро Коно
настоящий футбольный мяч,
передает .
Фотографии японского подарка и сообщение об обмене любезностями
опубликовал российский в социальных сетях.
Что именно имел в виду глава японского Таро Коно, осталось неясным,
однако известно, что является заядлым футбольным болельщиком и
фанатом московского "Спартака".
При этом пользователи социальных сетей троллят Лаврова и считают,
что японский министр буквально "заставил съесть россиянина
футбольный мяч".
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