Главе России Сергею Лаврову во время визита в Японию подарили торт в виде футбольного мяча: дата визита совпала с днем рождения российского министра.

сообщают, что в ответ подарил японскому коллеге Таро Коно настоящий футбольный мяч, передает .

Фотографии японского подарка и сообщение об обмене любезностями опубликовал российский в социальных сетях.

Что именно имел в виду глава японского Таро Коно, осталось неясным, однако известно, что является заядлым футбольным болельщиком и фанатом московского "Спартака".

При этом пользователи социальных сетей троллят Лаврова и считают, что японский министр буквально "заставил съесть россиянина футбольный мяч".

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