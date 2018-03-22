Уходящее правительство, вопреки позиции бизнеса, спешит внести очередные изменения в Налоговый кодекс. Чиновники планируют зафиксировать право на введение вненалоговых поборов



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Не мытьём, так катанием. Минфин использует все возможности, чтобы "протолкнуть" свои налоговые новации. Весь прошлый год Антон Силуанов ходил вокруг да около утилизационного и экологического сборов и, кажется, придумал, как обобрать, если не сказать, ободрать, российский бизнес. Источники в правительстве сообщают, что эти сборы включат в Налоговый кодекс.

Вот и первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что решение по вопросу регулирования неналоговых платежей Кабмин вместе с Госдумой примет в ближайшее время:

Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Госдумой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся более 80% платежей, который заботит представителей бизнеса".

С каждым годом фискальные тиски для отечественного бизнеса сжимаются всё сильнее. За минувшие три года существенно выросло число формально неналоговых платежей и сборов. Минфин не скрывает своей задачи - изыскать скрытые резервы, а попросту выжать все жизненные соки из предпринимательского сообщества.

Задрать ставки для бизнеса будет куда проще, когда тот же утилизационный сбор включат в Налоговый Кодекс. Правительство хочет провернуть операцию под предлогом повышения платёжной дисциплины. Однако не нужно быть экспертом, чтобы понять, что основная задача – ощипывание бизнеса на правовой основе.

Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев удивляется - вроде как не происходит увеличения налогооблагаемой базы, но при этом есть реальное увеличение налоговой нагрузки налогоплательщиков:

Видимо, остаться в рамках действующих норм налогообложения уже не получается, а собирать деньги с бизнеса все равно надо. Потихоньку происходит ситуация с нарастанием налоговой нагрузки на бизнес. Естественно, часть бизнеса или уходит в тень, или разоряется, налогооблагаемая база по факту еще больше снижается. Налогов становится меньше, налоги снова повышают, и так будет до тех пор, пока все не вымрут".

Сами представители бизнеса не раз выступали против внесения косвенных платежей в Налоговый Кодекс, поскольку в этом случае резко вырастет административная нагрузка, а также появится уголовная ответственность за их неуплату. К примеру, станут возможны блокировка счетов, уголовное преследование и взыскание задолженности с учредителей.

Не нужно думать, что бизнес заинтересован в том, чтобы не платить налоги. Было бы преувеличением считать, что мы такие безответственные. Речь идёт о том, чтобы честный налогоплательщик имел возможность повышать свою деловую активность, вносить вклад в восстановление и поддержание устойчивого экономического роста. Мы считаем, что без таких серьёзных шагов в деле улучшения делового климата, выйти на темпы роста не ниже 1,5%, довольно затруднительно, если вообще возможно", - уверен глава РСПП Александр Шохин.

Профучастники говорят: если и можно говорить о каком-то развитии рынка в нынешних экономических реалиях, то это не благодаря, а вопреки. Фискальный режим, действующий в стране, уже можно по праву считать разрушающим. За первые два месяца нынешнего года в России было ликвидировано около 900 тысяч компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Минфину этого мало. До формирования нового состава правительства господин Силуанов хочет успеть провернуть очередную гадость.

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