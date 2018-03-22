|Провокация уходящего правительства
|22.03.2018 12:52
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Уходящее правительство, вопреки позиции бизнеса, спешит внести очередные изменения в Налоговый кодекс. Чиновники планируют зафиксировать право на введение вненалоговых поборов
Не мытьём, так катанием. Минфин использует все возможности, чтобы "протолкнуть" свои налоговые новации. Весь прошлый год Антон Силуанов ходил вокруг да около утилизационного и экологического сборов и, кажется, придумал, как обобрать, если не сказать, ободрать, российский бизнес. Источники в правительстве сообщают, что эти сборы включат в Налоговый кодекс.
Вот и первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что решение по вопросу регулирования неналоговых платежей Кабмин вместе с Госдумой примет в ближайшее время:
Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Госдумой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся более 80% платежей, который заботит представителей бизнеса".
С каждым годом фискальные тиски для отечественного бизнеса сжимаются всё сильнее. За минувшие три года существенно выросло число формально неналоговых платежей и сборов. Минфин не скрывает своей задачи - изыскать скрытые резервы, а попросту выжать все жизненные соки из предпринимательского сообщества.
Задрать ставки для бизнеса будет куда проще, когда тот же утилизационный сбор включат в Налоговый Кодекс. Правительство хочет провернуть операцию под предлогом повышения платёжной дисциплины. Однако не нужно быть экспертом, чтобы понять, что основная задача – ощипывание бизнеса на правовой основе.
Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев удивляется - вроде как не происходит увеличения налогооблагаемой базы, но при этом есть реальное увеличение налоговой нагрузки налогоплательщиков:
Видимо, остаться в рамках действующих норм налогообложения уже не получается, а собирать деньги с бизнеса все равно надо. Потихоньку происходит ситуация с нарастанием налоговой нагрузки на бизнес. Естественно, часть бизнеса или уходит в тень, или разоряется, налогооблагаемая база по факту еще больше снижается. Налогов становится меньше, налоги снова повышают, и так будет до тех пор, пока все не вымрут".
Сами представители бизнеса не раз выступали против внесения косвенных платежей в Налоговый Кодекс, поскольку в этом случае резко вырастет административная нагрузка, а также появится уголовная ответственность за их неуплату. К примеру, станут возможны блокировка счетов, уголовное преследование и взыскание задолженности с учредителей.
Не нужно думать, что бизнес заинтересован в том, чтобы не платить налоги. Было бы преувеличением считать, что мы такие безответственные. Речь идёт о том, чтобы честный налогоплательщик имел возможность повышать свою деловую активность, вносить вклад в восстановление и поддержание устойчивого экономического роста. Мы считаем, что без таких серьёзных шагов в деле улучшения делового климата, выйти на темпы роста не ниже 1,5%, довольно затруднительно, если вообще возможно", - уверен глава РСПП Александр Шохин.
Профучастники говорят: если и можно говорить о каком-то развитии рынка в нынешних экономических реалиях, то это не благодаря, а вопреки. Фискальный режим, действующий в стране, уже можно по праву считать разрушающим. За первые два месяца нынешнего года в России было ликвидировано около 900 тысяч компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Минфину этого мало. До формирования нового состава правительства господин Силуанов хочет успеть провернуть очередную гадость.Источник - .
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