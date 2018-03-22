Законопроект обеспечивает право граждан узаконить построенные без разрешения на выполнение строительных работ объекты строительства.

Верховная Рада разрешила легализацию объектов строительства, построенных без разрешения на проведение строительных работ до 9 апреля 2015 года, до 31 декабря 2018 года, информирует svodka.net.

«За» законопроект №3696 в целом проголосовали 276 депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект обеспечивает право граждан узаконить построенные без разрешения на выполнение строительных работ объекты строительства.

«Законопроект предусматривает продление срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, а именно, до 31 декабря 2016 года. С этой целью предлагается внести соответствующие изменения в пункт 9 раздела V Заключительных положений закона „О регулировании градостроительной деятельности“, — говорится в документе.

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Как указано в записке, принятие законопроекта „О внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности» о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ» позволит гражданам Украины закончить процедуру узаконивания объектов строительства.

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