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Рада разрешила легализацию «самостроев» до конца 2018 года
22.03.2018 12:53
Рада разрешила легализацию «самостроев» до конца 2018 года

Законопроект обеспечивает право граждан узаконить построенные без разрешения на выполнение строительных работ объекты строительства.

Верховная Рада разрешила легализацию объектов строительства, построенных без разрешения на проведение строительных работ до 9 апреля 2015 года, до 31 декабря 2018 года, информирует svodka.net.

«За» законопроект №3696 в целом проголосовали 276 депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект обеспечивает право граждан узаконить построенные без разрешения на выполнение строительных работ объекты строительства.

«Законопроект предусматривает продление срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, а именно, до 31 декабря 2016 года. С этой целью предлагается внести соответствующие изменения в пункт 9 раздела V Заключительных положений закона „О регулировании градостроительной деятельности“, — говорится в документе.

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Как указано в записке, принятие законопроекта „О внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности» о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ» позволит гражданам Украины закончить процедуру узаконивания объектов строительства.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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