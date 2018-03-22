Суд Европейского союза отклонил жалобу бывшего министра энергетики
и угольной промышленности Украины, поданную им в 2016 году. Санкции
в отношении Ставицкого остались в силе Фото: Эдуард Ставицкий /
Facebook Суд отклонил жалобу, которую Ставицкий подал в 2016
году.Бывший министр должен возместить юридические расходы Совета
ЕС, связанные с процессом.Санкции ЕС в отношении беглого
экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников были
введены в апреле 2014 года. Ограничения применили к
лицам, "которые считаются ответственными за незаконное
присвоение государственных средств Украины или злоупотребление
служебным положением, что привело к потере государственных средств
Украины".между них оказался и Ставицкий. Последний раз эти санкции
ЕС продлил 5 марта 2018 года.Ставицкий занимал пост министра
энергетики Украины с декабря 2012-го по февраль 2014 года. В
Украине в отношении него ведется уголовное производство по статье
"присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением".
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