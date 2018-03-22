Суд Европейского союза отклонил жалобу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины, поданную им в 2016 году. Санкции в отношении Ставицкого остались в силе Фото: Эдуард Ставицкий / Facebook Суд отклонил жалобу, которую Ставицкий подал в 2016 году.Бывший министр должен возместить юридические расходы Совета ЕС, связанные с процессом.Санкции ЕС в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников были введены в апреле 2014 года. Ограничения применили к лицам, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".между них оказался и Ставицкий. Последний раз эти санкции ЕС продлил 5 марта 2018 года.Ставицкий занимал пост министра энергетики Украины с декабря 2012-го по февраль 2014 года. В Украине в отношении него ведется уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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