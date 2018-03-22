Ryanair будет летать из Киева и Львова

Об этом сообщает издание Avianews .

Маршруты из Киева:

Киев-Барселона Киев-Братислава Киев-Гданьск Киев-Краков Киев-Лондон (Станстед) Киев-Вильнюс Киев-Вроцлав Киев-Познань Киев-Стокгольм (Скавста) Киев-Варшава (Модлин)

Маршруты из Львова:

Львов-Дюссельдорф (Веце) Львов-Краков Львов-Лондон (Станстед) Львов-Мемминген Львов-Варшава (Модлин)

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры.

Как известно, 15 февраля г лавный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании , а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года.

В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился первый самолет ирландского лоукостера Ryanair.