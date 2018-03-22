Погода, Новости, загрузка...
Стали известны маршруты Ryanair в Украине
22.03.2018 12:54
Стали известны маршруты Ryanair в Украине
Ryanair будет летать из Киева и Львова
В Apple store стали доступны маршруты авиаперевозчика Ryanair, который будет работать в Украине.
Стали известны маршруты Ryanair в Украине

Об этом сообщает издание Avianews .

Маршруты из Киева:

Киев-Барселона  Киев-Братислава  Киев-Гданьск  Киев-Краков  Киев-Лондон (Станстед)  Киев-Вильнюс  Киев-Вроцлав  Киев-Познань  Киев-Стокгольм (Скавста)  Киев-Варшава (Модлин)

Маршруты из Львова:

Львов-Дюссельдорф (Веце)  Львов-Краков  Львов-Лондон (Станстед)  Львов-Мемминген  Львов-Варшава (Модлин)

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры.

Как известно, 15 февраля г лавный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании , а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года. 

В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился первый самолет ирландского лоукостера Ryanair.  

Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян рассказал, что  переговоры с лоукостером Ryanair  находятся на завершающем этапе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить