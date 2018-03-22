|Стали известны маршруты Ryanair в Украине
|22.03.2018 12:54
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Ryanair будет летать из Киева и ЛьвоваВ Apple store стали доступны маршруты авиаперевозчика Ryanair, который будет работать в Украине.
Об этом сообщает издание Avianews .
Маршруты из Киева:
Киев-Барселона Киев-Братислава Киев-Гданьск Киев-Краков Киев-Лондон (Станстед) Киев-Вильнюс Киев-Вроцлав Киев-Познань Киев-Стокгольм (Скавста) Киев-Варшава (Модлин)
Маршруты из Львова:
Львов-Дюссельдорф (Веце) Львов-Краков Львов-Лондон (Станстед) Львов-Мемминген Львов-Варшава (Модлин)
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры.
Как известно, 15 февраля г лавный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании , а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года.
В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился первый самолет ирландского лоукостера Ryanair.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян рассказал, что переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе.