|"Ви схожі на Ірину Білик": Слава з "НеАнгелів" відреагувала на критику шанувальників (ВІДЕО)
|22.03.2018 12:55
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Нещодавно Слава Камінська, солістка гурту "НеАнгели" здивувала шанувальників зміною іміджу, перетворившись з пікантної брюнетки у ніжну білявку. Втім, незважаючи на численні захоплені коментарі, більшість фанів зірку все-таки розкритикували.
"Ви схожі на Ірину Білик. Втратила індивідуальність. Друга Лобода, жодної оригінальності. Славо, перефарбуйтесь, ви подібні на Таїсію Повалій. От точно, як Монро, копія. Руденька з "НеАнгелів вже не руденька", - говорить Слава на відео, яке днями опублікувала у Інстаграмі, розповідаючи, які докори їй закидали фани.
"Це не перука, це спосіб самовираження", - додала зірка.
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