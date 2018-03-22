|Яичко-прятаичко: работник птицефабрики нашел оригинальный способ воровать яйца
|22.03.2018 13:01
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В Кременчуге Полтавской области охранники птицефабрики передали в руки сотрудников правоохранительных органов 35-летнего работника предприятия, который пытался вынести с фабрики более 100 куриных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Полтавской области.
По полученным данным, мужчина пришил к подкладке куртки небольшие карманы, отдельные под каждое яйцо.
Стоит отметить, что в момент задержания в карманах находилось 110 яиц.
Пользователи сети уже шутят по поводу находчивости вора и пишут: "Яйко-прятайко", "Яичко-прятаичко", "Такого специалиста поймали", "Вот, он какой, оказывается, "мужчина с яйцами".
В настоящее время работник предприятия дает показания правоохранителям.
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