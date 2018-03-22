22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко отказался
комментировать, по какому делу и кто давал дозволение на прослушку
кабинета главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Назара Холодницкого. До 23 марта Холодницкий будет находиться в
командировке в Брюсселе Фото: Спеціалізована антикорупційна
прокуратура / Facebook Таким образом Луценко ответил на вопрос, по
какому делу и кто давал согласие на негласные следственно-разыскные
действия в отношении Холодницкого.21 марта "Украинская правда"
со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что
правоохранители несколько недель прослушивали кабинет
Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола
прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до этого
сообщали "Українські новини". По данным
агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку. До
23 марта прокурор будет находиться в командировке в Брюсселе.22
марта Холодницкий подтвердил, что нашел в кабинете аппарат, похожий
на устройство для прослушки. И заявил, что считает ситуацию
какой-то провокацией. Холодницкий возглавил новое
подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную
прокуратуру – 1 декабря 2015 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира