22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко отказался комментировать, по какому делу и кто давал дозволение на прослушку кабинета главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. До 23 марта Холодницкий будет находиться в командировке в Брюсселе Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook Таким образом Луценко ответил на вопрос, по какому делу и кто давал согласие на негласные следственно-разыскные действия в отношении Холодницкого.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что правоохранители несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку. До 23 марта прокурор будет находиться в командировке в Брюсселе.22 марта Холодницкий подтвердил, что нашел в кабинете аппарат, похожий на устройство для прослушки. И заявил, что считает ситуацию какой-то провокацией. Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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