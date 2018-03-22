Первый Столыпинский форум пройдет в конце месяца в российской столице



Фото: Телеканал "Царьград"

Столыпинский форум впервые пройдет в Москве 29-30 марта. Чем он будет отличаться от того бесконечного ряда форумов и конференций, ежемесячно проводимых в нашей стране? По заявлению организаторов-столыпинцев, их форум призван выработать консенсусную стратегию развития России. В работе форума примут участие политики, бизнесмены, ученые с разными точками зрения: от Сергея Лаврова до Бориса Титова.

О предстоящем форуме и его целях "Царьград.Бизнес" рассказала директор Института экономики роста им П. Столыпина Анастасия Алехнович.

Юрий Пронько: Вы искренне надеетесь, что на этой площадке, на первом Столыпинском форуме можно будет найти консенсус?

Анастасия Алехнович: Мы не оставляем попыток, и с нашими действующими чиновниками в правительстве, действующими чиновниками в ЦБ бесконечную ведем работу по разъяснению и объяснению. Потому что секрет всех успешных стратегий стран мира, совершивших экономический рывок, это как раз консенсус элит. А если у нас ЦБ видит свою картину мира, Минэк - свою, силовики - свою, социальный блок - свою картину мира будущего России, то мы ни к чему не сможем прийти. К сожалению.

Все начинается именно с общего видения. Пора перестать обманывать самих себя, признать факты, которые нам стали ясны по прошествии этого года, победоносного года над инфляцией, над сбалансированностью бюджета. Это путь в никуда. Это нужно признать. Это очень тяжелое решение, но в связи с новым политическим циклом, в связи с тем, что мы ожидаем какого-то нового кадрового решения в структурах ЦБ, мы рассчитываем, что все-таки это смелое решение будет принято, потому что очень опасно затягивать решения – можно пройти точку невозврата.

Ю.П.: А опасность в чем? Когда идут разборки в политическом, экспертном или бизнес-сообществе, считать ли эту ситуацию макроэкономической стабильностью или на самом деле пустыней, которую вы осознано своими руками создали. В чем опасность?

А.А.: Опасность в дальнейшем падении уровня и качества жизни наших людей. А это отток не только капитала – это отток мозгов, людей не только гениальных ученых, но и на среднем уровне – не секрет, что сейчас уезжают даже талантливые школьники, и семьи стараются их вывезти и дать образование уже за рубежом, чтобы закрепиться и жить там. По нашему опросу было уже откровение, что 70% наших граждан – мы опрашивали и госслужащих, и бизнес, и простых граждан – не могут планировать свое будущее. Из-за текущей экономической ситуации. 70% ответили, что не могут планировать свое будущее и будущее своих детей. О какой борьбе с коррупцией может идти речь вообще и добросовестном поведении чиновников, если ты не знаешь что будет дальше? О какой борьбе с конвертными зарплатами – если человек не знает что будет дальше, он согласится лучше на конверт. О каких инвестициях микро, малого бизнеса и крупного бизнеса может идти речь, если мы не понимаем своего будущего? Это кошмарная цифра.

И вторая цифра, которую нам подтвердил этот опрос, – это 47 тысяч респондентов - огромная выборка по всей стране, абсолютно репрезентативная, - людям задали вопрос: вероятнее только от чего зависит доход вашей семьи и дали варианты ответа. И 65% респондентов сказали: "от наличия у правительства четкой экономической программы", дальше - от снижения налогов и от создания новых рабочих мест и только где-то на 4 месте оказался ответ по инфляции.

Потому что все мы ходим в магазин и видим, особенно средний класс и в малых городах России, насколько выросли цены. И мы видим, что эта победоносная борьба закончилась этими ничтожными процентами по инфляции и не принесла ничего людям. Если разобраться, как она считается по продуктовой корзине, куда входят морковь, картошка, свекла, и ЦБ не стесняется об этом писать, говорить и строить отчеты, плодово-овощной какой-то доклад. То есть это мы в каком веке живем? Люди что, не ходят в магазин, они не видят, сколько это стоит? И самое страшное - дальнейшее сползание уровня жизни людей.

Ю.П.: Паттернализм тут же возникает и усиливается.

А.А.: Но люди этого сами по себе не хотят, их получается к этому по сути подталкивают – более того, подталкивают, в том числе ситуацию в невозвратный такой рубеж, это наша демографическая ситуация. Давайте разберемся. Мы недавно выпустили аналитические обзоры. Мы еще поговорим на Столыпинском форуме об этом, надеемся, Рошаль будет эту секцию модерировать, именно по социальной политике государства. Вот эта экономия на социальных расходах любой ценой, номинальные затраты падают на образование и здравоохранение, мы подталкиваем себя в демографическую яму именно по смертности трудоспособного населения. Президент об этом сказал очень четко, очень честно – признал эту проблему. Но что делать с этим, наш уважаемый социальный финансово-экономический блок не видит иной ситуации, кроме как повысить пенсионный возраст. Ну, если у вас умирает трудоспособное население – это прямые потери для экономики, если уж они так цинично относятся к людям.

Ю.П. Поэтому Орешкин и заявил о том, что старики должны работать. Вы, когда достигнете пенсионного возраста, тоже будете работать.

А.А. Ну, следовательно они и делают это замечательное предложение. Есть рабочие места под людей старшего возраста? Нет в экономике сейчас достаточного количества рабочих мест. А до какого возраста у нас здоровая жизнь продолжается? Да мы отстаём на уровне африканских стран! Есть определение "продолжительность здоровой жизни" – когда человек не болеет, он занимается работой, карьерой, обучением, детьми, семьей и так далее.

А кто сейчас сидит с детьми? Молодые пенсионеры. Молодые пенсионеры поддерживают работающую семью, потому что в детский сад не отдашь – продленки, уроки и прочее стоит огромных денег, денег на репетиторов и нянечек не хватает. То есть вот этот бухгалтерский подход к собственным людям, к которому их подталкивает экономическая ситуация, куда они сами себя завели – это даже не шизофрения, это гораздо хуже! Эти люди искренне заблуждаются? Тогда это большая проблема, если они сознательно это делают, это еще большая проблема и угроза безопасности государства.

В рамках Столыпинского форума у нас первый день будет посвящен стратегиям, разбору успешных стратегий стран – приедет представитель Бразилии, малазийцы, Сингапур, даже казахи приедут – стыдно сказать, но Казахстан нас уже обогнал и по уровню доходов населения, и по снижению зависимости от сырья.

Ю.П.: Я в курсе: фирмы из Новосибирска и Омска регистрируются теперь в Казахстане!

А.А.: Уже эта маленькая экономика с гораздо большими проблемами в части коррупции, кумовства и прочее – о чем нам говорят часто – они победили в части уголовки и надзора, там радикальное сокращение давления. Вот приедут к нам коллеги рассказать, как они совершили это чудо, модерирует эту секцию Идрисов Александр Борисович. Наш единственный хитрый консультант Российской Федерации.

Вторая пленарка это призыв к общему – Россия, пора предпринимать! Будут представлены крупные предприниматели, такие как Олег Дерипаска, Борис Титов, который, собственно говоря, пошел на выборы, чтобы обратить внимание самых широких слоев населения на стратегию роста. В рамках второй пленарки мы еще раз раскроем, какие основные рецепты, рекомендации могут быть полезны для нас, для России. Будет работа в секциях налоги, кредиты, социальная сфера.

А второй день – мы хотим вернуться опять к главной нашей проблеме, это взаимодействие государства, бизнеса и общества и объединение вокруг единственной цели – снова разворот на рост, экономический рост уровня и качества жизни.

Ю.П.: Получается, что это основа, которая должна консолидировать нас всех – экономистов, финансистов, политиков, бизнесменов и обычных граждан?

А.А.: Да, это основа. Мы на это надеемся.

Ю.П.: А на чем основаны ваши надежды? Приедут сингапурцы, малазийцы, представят свои концепции, как они решали, казахи приедут. Затем на второй день вы обсудите эти более фундаментальные вопросы – парадигмы развития.

А.А.: Да, Лавров примет участие, тоже в первой пленарке.

Ю.П.: Вот с Лавровым как раз меньше только будет противоречий в этой дискуссии. Но кто вам сказал, что те люди, которые сейчас сидят в своих креслах и отвечают за финансы и экономику, они вас услышат? На чем это основано?

А.А.: Первый основной аргумент - это ужесточение и гнет внешний, под которым оказалась наша политика и наша экономика. Безусловно, с одной стороны - огромная угроза, с другой - можем вспоминать ряд русских поговорок наших традиционных, но все-таки, на наш взгляд, есть надежда. Гром грянул в полном объеме, мы еще подождем сегодня-завтра, какие новости могут случиться, и мы надеемся, что все-таки это замкнет полемику и дискуссии на реальные цели и задачи.

Сейчас те, кто сидят в кабинетах, не обращают внимания действительно даже на письмо президента. По нашей информации, прямое четкое письмо, в котором прозвучали цифры, ключевые показатели эффективности, над которыми мы все должны работать, и стратегия роста. Это темпы экономического роста не ниже среднемировых, это расходы на социалку - здравоохранение и образование, это доходы населения, пенсии, ну и так далее. То есть это не вызвало ничего, кроме шуток и смеха и полемики, что давайте нам реальные поручения, и мы будем их исполнять – только после этого. Понимаете, в каком состоянии у нас все – лебедь, рак, щука и чемоданное это настроение.

Ю.П.: Больше скажу : министр финансов Силуанов выступал в Томске перед студентами, очень приличного, кстати, университета и сказал "поручения президента малоисполнимы" - он уже открыто об этом сказал.

А.А.: У меня в связи с этим вопрос: а как это вообще в принципе вероятно и, опять же, связано со здравым смыслом? Представим любую структуру, твой руководитель говорит – вот это KPI и это наша общая цель, Как это не выполнить, не начать даже выполнять, а просто сказать "это невозможно", и скинуть эту задачу, списать с повестки? С государственной повестки! Мы этого не можем понять.

Ю.П.: Я вам скажу, как. Обычно в такой ситуации пишется заявление по собственному желанию.



Фото: www.globallookpress.com

А.А.: Обычно – да. А сейчас мы не понимаем, честно говоря, ситуацию. Мы надеемся, что буквально в начале нового политического цикла, все-таки понимая, что других вариантов выхода из ситуации у нас нет, как расти, потому что этот мизерный экономический рост означает дальнейшее сокращение расходов на образование, здравоохранение, социалку и оборону, естественно, промышленность, национальную безопасность и далее по списку. А мы и так в 10 раз по объему затрат отстаем от США. Если смотреть от ВВП они направляют на оборот 50% ВВП нашего, Китай - 25%, наших, соответственно, 4% с чем-то.

Ю.П.: Анекдотичность ситуации заключается еще в оперативной отчетности того же Минфина. Я сегодня получаю сообщение о профиците бюджета на 250 – почти 260 млрд руб. за 2 месяца текущего года. Либо я страдаю шизофренией, либо вы в Минфине – у вас профицитный бюджет, вы старикам работающим не индексируете пенсии. Зачем вы вообще это делаете? Я уже молчу про этот план, когда ВЭБ опубликовал прогноз с тем, что 150 млрд долларов в ближайшие 4 года скупит на внутреннем рынке Минфин для пополнения резервов. Я опять задаюсь вопросом: может быть, я чего-то не понимаю в этой ситуации? Или они больше знают? Вообще, что происходит? И обратно в кубышку Кудрина. Орешкин же сказал – мы нарастим ФНБ еще на 50 млрд до конца этого года. У меня нет корреляции, Я у всех спрашиваю: где логика? Мне говорят – нет логики.

А.А.: Миркин Яков Моисеевич будет модерировать секцию "количественное смягчение по-русски", он озвучил тоже убойные совершенно цифры, на наш взгляд, – это carry trade, подтверждение той ситуации, в которую мы себя загоняем, – 30% у нерезидентов облигаций, и акций, по-моему, около 50%.

Ю.П.: 34% по ОФЗшкам и до 60% по отдельным аспектам.

А.А.: И это подается как победа в части привлечения иностранных инвестиций. Но это же спекулянты, которые могут обрушить экономику в один момент, это ослабление просто! В связи с этим у нас нет ответа на вопрос. Когда мы только начинали стратегию роста, мы действительно последовательно и честно начали отрабатывать аргументацию коллег, и когда мы ни на один вопрос не нашли ответа, ни в международной практике, ни в нашей новейшей истории, ни в прогнозах макроэкономистов с международным именем, в том числе международной организации, ни на второй ни на третий… Нам пришлось уже занимать довольно жесткую, но аргументированную позицию – мы действительно не понимаем, чем объясняется подобное поведение.

Когда начинаешь с ними разговаривать, они говорят – Центральный банк не может отвечать единолично за экономический рост, за него должно отвечать правительство вместе с Центральным банком. За сдерживание роста тарифов ЦБ – ну, инфляция, да. То есть с учетом вклада как раз не может отвечать, за это должно отвечать правительство. Так в чем проблема – давайте.

Ю.П.: Сядьте вместе за один стол.

А.А.: Так вот Полтерович Виктор Меерович называет эту ситуацию "лебедь рак и щука" - в очень мягком выражении. То есть каждый вроде как защищает ведомственный интерес, бьется за Отчизну, за интересы страны – а вот все вместе... То есть мы склонны все-таки считать, что единая стратегия отсутствует, и вроде как каждый, честно защищая, Минфин – бюджет, ЦБ – инфляцию, тянет страну. Так мы долго не выдержим.

Но вопрос тогда и к Минэку - а почему же стратегия до сих не появилась единая? Вот этот 172 Федеральный закон, они уже переносили срок на новый политический сезон. Но сейчас уже прошел февраль, то есть они нарушили вообще-то федеральное законодательство, это уже предмет Генеральной прокуратуры и компетентных органов, потому что этот срок зафиксирован в Федеральном законе. То есть они его переносили на февраль, получается, текущего года – уже утверждена и принята должна быть стратегия, которая должна была разрешить эту ситуацию "лебедь рак и щука"…

Ю.П.: А ее все нет. Соглашусь с Анастасией, что это уже зона правоохранительных и правоприменительных органов государственной власти, которые могут абсолютно правомочно вызвать нынешних министров, а может, и весь Кабинет министров и задать им несколько вопросов – у нас что, жёсткость формулировок закона смягчается неисполнением? Вообще это сюрреализм. А вы со своими коллегами все-таки оптимисты.

А.А.: Прозвучали впервые конкретные послания президента. Прозвучали очень конкретно и цели – и в части экономики, и в части уровня жизни, и они, по сути, очень близки к тем параметрам, которые заложены в стратегии. Не прозвучал ответ, как мы это сделаем, и сейчас мы видим от министров такую обратную реакцию – в официальных заявлениях. Это действительно должностные лица – перед студентами ты выступаешь или на совещании сидишь, но позиция, что дайте поручение, это уже нереально – от исполнительной власти, это ключевое – исполнительная власть, это несколько удивляет. Мы надеемся, в рамках нового политического цикла все-таки ответ на этот вопрос прозвучит. Как и кто за это будет отвечать.

Ю.П.: Очень хочется солидаризироваться с этим тезисом. Нынешние чиновники социально-экономического блока и ЦБ – я понимаю, они все с высшим экономическим и финансовым образованием, но они лелеют свою бездарность, какую-то сектантскую упёртость. Они проводят свои форумы, не пускают спикеров, которые имеют свою позицию, и считают, что все нормально. Будем надеяться, что на предстоящем Столыпинском форуме прозвучат не просто мысли, не просто идеи, а та консолидирующая основа, которая будет реализована в нашей стране. Хватит уже говорить – пора переходить к делу. Мировая экономика становится высококонкурентна, высокотехнологична, нам что – на обочине стоять? Даже не на обочине можем оказаться, а под откос уйти в буквальном смысле.

А.А.: Приглашаем на Столыпинский форум, мы будем рады. Тут симбиоз получился - и Ростех в партнерах, и МГИМО, наш ведущий ВУЗ страны. Поэтому уровень позволяет нам эту тему поднять еще выше.

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