Именно НАПК имеет прерогативу и мандат в вопросе проверки электронных деклараций

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины по вопросам юстиции и внутренних дел Еврокомиссии Франк Поль, передает " УНИАН ".

"Когда два специалиста приехали в Украину посмотреть на весь процесс в целом, от А до Я, как работает проверка электронных деклараций, они вернулись с докладом, в котором говорится о том, что есть много проблем. Было предоставлено 19 рекомендаций, что должно быть сделано немедленно, чтобы исправить ситуацию.

Они были переданы Назка, но до сих пор, насколько мне известно, значительная часть этих рекомендациях не была использованы, и ничего не произошло. Это - факт. Я не даю оценку, я просто об этом говорю ", - подчеркнул он.

"Именно Назка имеет прерогативу и мандат в вопросе проверки электронных деклараций. Для этого применяется аналитическая программа. Инструмент, который называется анализ риска, отмечает те, которые выглядят такими, которые могут быть проблемными, и на которые надо посмотреть детально. Это как работает везде ", - подчеркнул дипломат.

"После первого объявления мы увидели, что, например, сумма наличности, которая задекларирована нашими чиновниками, превышает транш МВФ. Это шокировало не только наше общество, но и международных партнеров, которые нам предоставляют эту помощь.

Поэтому НАБУ взяла на себя ответственность за проверку деклараций именно на предмет наличия уголовных преступлений. И мы имеем довольно большое количество дел этой категории, часть из которых уже передается в суд ", - сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Главный орган, который должен это делать - Национальное агентство по предупреждению коррупции, действительно, не передает никаких материалов. Еще больше нас расстроило то, что Назка дало разъяснения, что мы (НАБУ) не можем привлекать к ответственности и вообще начинать расследование , пока нет ли их заключения.

Была попытка перенести это в законодательную плоскость, но она была неудачной. Поэтому была странная ситуация - орган не проверяет декларации, но при этом пытается помешать другим органам это делать ", - заявил он.

Но вчера Апелляционный суд это исправил, и сказал, что это объяснение является ничтожным ", - добавил директор НАБУ.