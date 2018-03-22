Появились сообщения о том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов уходит из правительства и сменит на посту главы "Роснано" Анатолия Чубайса



Фото: www.globallookpress.com

Я б в инноваторы пошёл, пусть меня научат. Источники "Царьград. Бизнес" сообщили о том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов покинет свой пост. Чиновник не войдет в новый состав правительства, а займёт кресло главы госкорпорации "Роснано".

На этой должности уже без малого 10 лет трудится другой небезызвестный персонаж - Анатолий Чубайс. Всегда в хорошем настроении и с полным чемоданом… идей. Золотую жилу в виде нанотехнологий он нащупал еще в 2008 году – тут же забыл про политическую деятельность и слился в экстазе с наукой.

"Что такое инновация? Я придумал определение сейчас, сидя здесь. Инновация – это результат встречи, или даже скажу острее, продукт любви инноватора и инвестора. Точка. Давайте в Википедии это разместим?", - как-то шутил глава "Роснано".

За десятилетие в госкорпорацию перекочевали триллионы бюджетных денег. И, если строитель обязательно должен что-то построить, а садовник - вырастить, то деятельность "Роснано" – это инвестиция в далёкое будущее.

"Каких-то радикальных преобразований точно делать не надо. Точно не надо завтра утром выкапывать картошку, которую я вчера посадил. Процессы, которыми мы все, сидящие здесь, занимаемся, измеряются не годом, не двумя годами и даже не пятью годами, а так, десяточка", - заявляет Чубайс.

Десять лет, а то и больше, в местах не столь отдаленных, грозили соратникам Чубайса - экс-главе корпорации Леониду Меламеду и бывшему финансовому директору организации Святославу Понурову. Их обвиняли в растрате 226 млн рублей. Дело Меламеда и Понурова было заведено ещё в 2015 году по материалам проверки Счётной палаты. Там, к слову, фигурировал и сам Анатолий Чубайс. Однако им удалось пройти по лезвию и остаться не при чём. Обвинения, после поручительства Чубайса, с топ-менеджеров "Роснано" были сняты.



Игорь Шувалов. Фото: www.globallookpress.com

Бывший министр труда и социального развития России, политик Оксана Дмитриева не согласна с оправдательным приговором: "Вся деятельность Роснано была прекрасно расследована Счётной палатой. Там весь букет экономических преступлений: и обман в финансовой сфере, и нецелевое использование бюджетных средств, и перевод бюджетных средств в офшорные юрисдикции, и конфликт интересов. Всё, что угодно!".

Внимание правоохранительных органов приковано и к строительству фармацевтического завода в Ярославской области. Оно началось в 2012 году, а объем инвестиций в проект составил более миллиарда рублей. Средства в результате долгий стройки ушли в неизвестном направлении.

Теперь, вероятно, достраивать завод придётся новому главе "Роснано" Игорю Шувалову. Человек он в мире бизнеса не новый. До начала карьеры госслужащего прошёл путь от старшего юрисконсульта в компании Александра Мамута "АЛМ Консалтинг" ( занимался продажей офшоров и особыми поручениями — другими словами, возил кэш) до руководителя Российского фонда федерального имущества. Люди, близкие к Шувалову, называют его амбициозным политиком и бизнесменом, который привык расширять границы собственных возможностей.

К слову, Шувалов и Чубайс знакомы давно. Ещё в 98-м Игоря Шувалова называли членом "питерской команды Анатолия Чубайса", который тогда возглавлял другую корпорацию - РАО "ЕЭС России". Теперь пути двух давних товарищей могут пересечься вновь. Господин Шувалов вернётся в большой бизнес и примерит на себя образ нано-гуру, а господин Чубайс, подобно Копперфильду, испарится, аккурат, когда запахнет жареным в деле с Ярославским фармзаводом.

Кроме того, появились сообщения о том, что в Кабмине планируются и другие перестановки. Так, судя по действиям и заявлениям экс-министра финансов России, а ныне главы ЦСР Алексея Кудрина, он твердо намерен занять место в новом правительстве или даже его возглавить. На фоне слухов о скорой отставке премьера Дмитрия Медведева, наблюдатели заметили резкую публичную активизацию Кудрина, который явно не прочь стать во главе исполнительной власти России в ближайшие шесть лет.

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