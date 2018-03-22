|Йод творит настоящие чудеса с женским организмом
|22.03.2018 13:07
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Если вы наблюдаете у себя такие проблемы как:
сухая и серая кожа;
Знайте, что все это проблемы, связанные с дефицитом йода в организме, пишет со ссылкой на .
В обратном случае, если йода в организме всё же хватает – глаза
блестят и присутствует постоянное чувство бодрости!
Не откладывайте с помощью Вашему организму, ведь это может привести к серьёзным последствиям! Того йода, который добавляют в соль и различный детские смеси, может крайне не хватать!
Чтобы проворить довольно ли у вас йода в организме или у вас присутствует гипотериоз (пониженная функция щитовидной железы) перед сном проведите йодом три полоски по десять сантиметров на внешней стороне правой руки – предплечье. Первая полоска самая яркая, вторая должна быть тусклее и третья совсем блеклая.
Проснувшись, утром осмотрите свою руку. Какие полоски
впитала ваша кожа?
Если отсутствуют две полоски – организм сильно нуждается в йоде!
Если нет следа от всех трёх – у вас острая недостача йода в организме, вам требуется безотлагательно восстанавливать его недостачу!
Если остались все полоски – это тоже не является хорошим признаком, вероятно, ваша щитовидка уже не в норме, следовательно придется заставить её работать!
Внимание! Если вы страдаете гипертероизом ( повышенная возбудимость, потливость, раздражительность) при проведении такой пробы у вас участиться сердцебиение, следовательно такая практика не для вас!
Перейдем к лечению дефицита йода в
организме:
Интенсивность (яркость) цвета йода на коже необходимо наносить такую же, как была на полоске, которую впитал йод.
Как видите – это довольно простой рецепт! Главное – ничего не перепутать и не пропускать ни единого вечера! Если пропустили, нужно будет начинать заново с пробы, и только через 2 недели!
Просмотри также остальные полезные рецепты лечения йодом ( только не совмещайте нижеприведенные рецепты с вышеприведенной рецептурой):
1. При гинекологических воспалениях и заболеваниях смажьте нижнюю часть живота йодовой сеткой 3-5 вечеров подряд
2. При желудочно-кишечных заболеваниях пейте несколько капель йода, растворенных в небольшом количестве воды (молока) 3-5 вечеров подряд.
3. При растяжениях и вывихах наносите йодовую сетку несколько дней подряд по одному разу в день.
4. При насморке помогут йодовые ингаляции. Для этого нужно просто открыть пузырек, подождать несколько секунд, а затем вдыхать пары йода прямо с пузырька 3-5 раз каждой ноздрей.
5. При болях в спине смещайте одну чайную ложку йода и одну ложку лимонного сока. Смочить ватный тампон этой смесью и растереть им спину. Через 3-4 часа попросите кого-нибудь из близких осмотреть вашу спину, те места, где йод исчез – проблемные. Их стоит смазывать каждый день (смесь каждый раз готовить заново) до полного выздоровления.
Для тех, кто не хочет ходить рыжим (в йодовой сетке), можно добавить в йод 2 таблетки аспирина, после этого йод станет белый.
Данные процедуры стоит совершать только на ночь! А если делаете это днем, не выходите на улицу и избегайте сквозняков!
Вот таким образом простое и доступное лекарство, оказывается, может помочь в стольких недугах.