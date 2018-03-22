Если вы наблюдаете у себя такие проблемы как:

сухая и серая кожа;

постоянно выпадающие волосы;

ломкие ногти;

отеки;

одутловатость лица;

мутные глаза;

чрезмерная усталость;

сонливость;

плаксивость и т.д.

Знайте, что все это проблемы, связанные с дефицитом йода в организме, пишет со ссылкой на .

В обратном случае, если йода в организме всё же хватает – глаза блестят и присутствует постоянное чувство бодрости!

Нельзя недооценивать опасность нехватки этого элемента в организме, ведь нехватка йода сказывается не только на внешности, но и на гормональной системе человека! Если йода не хватает детям – то они становятся плаксивыми, быстро устают, не могут сосредоточиться на учебе.

Не откладывайте с помощью Вашему организму, ведь это может привести к серьёзным последствиям! Того йода, который добавляют в соль и различный детские смеси, может крайне не хватать!

Чтобы проворить довольно ли у вас йода в организме или у вас присутствует гипотериоз (пониженная функция щитовидной железы) перед сном проведите йодом три полоски по десять сантиметров на внешней стороне правой руки – предплечье. Первая полоска самая яркая, вторая должна быть тусклее и третья совсем блеклая.

Проснувшись, утром осмотрите свою руку. Какие полоски впитала ваша кожа?

В случае, если организм впитал только блеклую полоску, йода в организме довольно, но лучше всё же подкормить его им в осенней-зимний период, для профилактики.

Если отсутствуют две полоски – организм сильно нуждается в йоде!

Если нет следа от всех трёх – у вас острая недостача йода в организме, вам требуется безотлагательно восстанавливать его недостачу!

Если остались все полоски – это тоже не является хорошим признаком, вероятно, ваша щитовидка уже не в норме, следовательно придется заставить её работать!

Внимание! Если вы страдаете гипертероизом ( повышенная возбудимость, потливость, раздражительность) при проведении такой пробы у вас участиться сердцебиение, следовательно такая практика не для вас!

Перейдем к лечению дефицита йода в организме:

первый вечер – рисуем пятно йодом размером со свою ладошку впереди голени;

второй вечер – точно такое же пятно на левой ноге;

третий вечер – точно так же , на правой руке;

четвертый вечер – на левой руке! Это наиболее ударная доза, так как пятно будет находится ближе только к сердцу;

пятый вечер – снова на левой ноге;

шестой вечер – на правой ноге;

седьмой вечер – НА ЛЕВОЙ РУКЕ!

Интенсивность (яркость) цвета йода на коже необходимо наносить такую же, как была на полоске, которую впитал йод.

Как видите – это довольно простой рецепт! Главное – ничего не перепутать и не пропускать ни единого вечера! Если пропустили, нужно будет начинать заново с пробы, и только через 2 недели!

Просмотри также остальные полезные рецепты лечения йодом ( только не совмещайте нижеприведенные рецепты с вышеприведенной рецептурой):

1. При гинекологических воспалениях и заболеваниях смажьте нижнюю часть живота йодовой сеткой 3-5 вечеров подряд

2. При желудочно-кишечных заболеваниях пейте несколько капель йода, растворенных в небольшом количестве воды (молока) 3-5 вечеров подряд.

3. При растяжениях и вывихах наносите йодовую сетку несколько дней подряд по одному разу в день.

4. При насморке помогут йодовые ингаляции. Для этого нужно просто открыть пузырек, подождать несколько секунд, а затем вдыхать пары йода прямо с пузырька 3-5 раз каждой ноздрей.

5. При болях в спине смещайте одну чайную ложку йода и одну ложку лимонного сока. Смочить ватный тампон этой смесью и растереть им спину. Через 3-4 часа попросите кого-нибудь из близких осмотреть вашу спину, те места, где йод исчез – проблемные. Их стоит смазывать каждый день (смесь каждый раз готовить заново) до полного выздоровления.

Для тех, кто не хочет ходить рыжим (в йодовой сетке), можно добавить в йод 2 таблетки аспирина, после этого йод станет белый.

Данные процедуры стоит совершать только на ночь! А если делаете это днем, не выходите на улицу и избегайте сквозняков!

Вот таким образом простое и доступное лекарство, оказывается, может помочь в стольких недугах.

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