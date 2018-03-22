Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что есть "два-три пути" освобождения украинских заложников на Донбассе. Савченко: Многие европейские политики заверили меня, что на протяжении трех месяцев вопрос освобождения заложников на Донбассе имеет хорошие шансы на решение Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Моя поездка в Страсбург была направлена, чтобы показать европарламентариям все возможные пути (освобождения заложников. – ). Их два-три, я им их описала. Надеюсь, что между выборами, которые состоялись в России и чемпионатом мира по футболу можно будет реализовать эти ходы. Я верю, потому что многие европейские политики заверили меня, что на протяжении трех месяцев это вопрос имеет хорошие шансы на решение. Если будет нужно, я буду и дальше ездить к европейским политикам, буду пытаться всячески контактировать с врагом, чтобы забрать наших людей", – сказала депутат.В октябре 2017 года Савченко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявила, что за полтора года ей удалось освбодить двух украинских заложников на Донбассе.7 декабря 2016 года Савченко провела с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким встречу в Минске. Она утверждала, что ради освобождения заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих собеседниках "чертей не увидела". По словам Плотницкого, обсуждалась возможность обмена пленными в формате "всех на всех".26 декабря 2016 года Захарченко и Плотницкий заявили, что по итогам встречи с нардепом Надеждой Савченко в Минске, которая состоялась в начале декабря, они решили передать ей двух украинских пленных – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Утром 27 декабря 2016 года Преснякову и Сворак передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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