Кредитный ажиотаж захватил граждан России. На этот раз "пластиковый"



Фото: www.globallookpress.com

Берёшь чужие деньги, отдаёшь свои. Для многих российских семей кредит – единственная возможность запастись картошкой на зиму, собрать ребёнка в школу или приобрести холодильник взамен того, что пришёл в негодность.

Причем теперь потребительским кредитам граждане России всё больше предпочитают пластиковые карты. Только в январе 2018 года банки выдали более 500 тысяч таких карт, что в 1,7 раза больше, чем за подобный период прошлого года.

Такая тенденция вызывает беспокойство у экспертов, которые уверяют, что расплатиться по долгам, заключённым в пластике, ещё сложнее, чем по обычному живому кредиту. Как результат – рост числа просрочек.

"700-800 тысяч граждан имеют долг 500 тысяч рублей или больше и 3 месяца не платят. А 7-8 миллионов вообще не платят долги. Подавляющее большинство граждан имеет маленькие долги. Но для них – это петля, страшно сказать. Иногда - в буквальном смысле слова", - сетует финансовый омбудсмен Павел Медведев.

В этом году Национальное бюро кредитных историй зафиксировало аномальный рост кредитования населения. Число выданных отечественными банками займов выросло на 20,9%. Нередко российские граждане обращаются за деньгами в микро-финансовые организации. При этом часто люди оказываются неспособны расплатиться с долгом в оговорённый период. Каждый день просрочки превращается в смертельное оружие.

"Предположим, у каждого в руке есть вилка. Кто-то, благодаря этой вилке, хорошо и культурно ест, а кто-то этой вилкой ткнёт в глаз, и это будет холодное оружие, орудие убийства. То же самое и микрозаймы", - говорит экономист, автор проекта "All Economics" Антон Шабанов.

Эксперт добавляет, что человек, который берет займ в МФО, как бы жёстко это не звучало, должен понимать, что он будет делать. Микрозаймы не предназначены для длинных сроков. "Это вилка, которую не используют для того, чтобы ткнуть в глаз", - заключает Шабанов.



Фото: www.globallookpress.com

Специалисты уверены, кризис неплатежей с каждым годом будет усугубляться. Банкиры, подобно Гоголевскому Чичикову, заинтересованы в том, чтобы собрать как можно больше финансовых душ. Банки завлекают клиентов условиями получения кредитной карты, которые, на первый взгляд, могут казаться очень привлекательными. Как, например, наличие льготного периода при погашении суммы кредита.

Однако эксперты предупреждают, за красивой витриной могут скрываться нюансы. Как правило, заемщику устанавливается срок до 55 дней, в течение которого потраченные средства можно вернуть на карту без процентов. Однако банковские работники обычно стараются не упоминать о том, что такие условия погашения распространяются не на все операции по карте, а воспользоваться льготным периодом можно только при безналичной оплате товаров или услуг. В случае же снятия с карты денежных средств проценты начисляются в полном объеме, что впоследствии будет влиять на сумму переплаты и затягивать всё сильнее на шеях клиентов кредитные удавки.

Другая острая проблема, которая сегодня заботит экономистов, – это риск возникновения т.н. "пузырей" на потребительском рынке. Однако на встрече с президентом России глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в ближайшие два года этого не будет.

"Пока мы не видим даже признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования. Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема ещё не будет острой", - заявил Греф.

Несмотря на обнадеживающие обещания главы Сбербанка, структуры, которая является ключевым бенефициаром происходящего бума на рынке кредитных карт, потенциальным держателям стоит серьезно задуматься перед тем, как заключить договор с конкретным банком и получить "халявный пластик".

Подписывая документ, вы берете на себя всю полноту ответственности за возврат предоставленных денежных средств. В ситуации неопределённости с доходами, необходимо осмысленно подходить к данному решению. Закон о банкротстве физических лиц в России прописан в интересах кредиторов, а не заемщиков. Поэтому, даже этой правовой процедурой, если не дай Бог, у вас возникнут трудности, будет сложно апеллировать.

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