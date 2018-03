var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4047; coreola.articleid = 237798; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4047] = 4047; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Мустафа Найем

Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко. Член политического совета партии "ДемАльянс". Был куратором создания патрульной полиции в ряде регионов Украины. В прошлом – политический журналист.

В шутку или всерьез, сдуру или по пьяни Савченко все это планировала – за это надо сажать

Сегодня 12.53

Можно сильно не любить Юрия Луценко, не доверять Василию Грицаку и не хотеть второго срока Петра Порошенко. У меня тоже к ним много вопросов.Но, простите за пафос, это (дело Надежды Савченко. – ) не про них, это про страну. Такие посягательства на государственность должны пресекаться жестко и показательно.И, кстати говоря, даже если допустить, что изначально за ней не стояла никакая рука Кремля, она должна была появиться просто потому, что не использовать такую возможность в тылу у врага мог только сумасшедший.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора



