|В Госдепе США отреагировали на обвинения МИД РФ по делу Скрипаля
|22.03.2018 13:18
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Россия распространяет дезинформацию по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери ЮлииВ Государственном департаменте США сравнили попытку России отрицать свою ответственность за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля с непризнанием вины за незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.
Фото: AP
Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт написала в своем Twitter.
"Соединенные Штаты и Великобритания правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за набег нервно-паралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности подражают знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко , допинг и т.д. ", - заявила Науерт.
Напомним, посольство Великобритании в Москве после брифинга МИД РФ для иностранных послов заявил, что Россия распространяет дезинформацию по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
Как известно, МИД РФ собрало почти всех иностранных послов, чтобы рассказать свою точку зрения по ситуации с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери в Британии.
В России заявили, что либо британское правительство не способно защитить себя от теракта на собственной территории, или же сам является режиссером нападения на бывшего российского шпиона.
В МИД РФ также сообщили, что не исключают и того, что дело могло быть срежиссирована Вашингтоном.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.